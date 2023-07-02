فاجنر: تعليق عمل مراكز التوظيف في المجموعة العسكرية لمدة شهر

أعلنت مجموعة فاجنر العسكرية، اليوم الأحد، تعليق عمل مراكز التوظيف في المجموعة العسكرية لمدة شهر بسبب عدم المشاركة في العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والانتقال إلى بيلاروسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ديمتري كيسليوف، رئيس مجموعة “روسيا سيجودنيا” الإعلامية، إن شركة يفجيني بريجوجين، التي تضم مجموعة فاجنر، تمتعت بفوائد كبيرة من العمل لصالح الحكومة الروسية، وتأمين عقود بقيمة مئات المليارات من الروبل.

وقال كيسليوف على الهواء خلال برنامجه الإخباري الأسبوعي، إن “شركة فاجنر العسكرية الخاصة التابعة لبريجوجين تلقت ما يزيد قليلا عن 858 مليار روبل (9.8 مليار دولار) بموجب العقود التي وقعتها مع الدولة”.

وأضاف أنه بموجب عقود أخرى قدمت شركة كونكورد القابضة لـ بريجوجين، والتي تعمل أيضا في مجال المطاعم والإعلام، خدمات تصل قيمتها إلى 845 مليار روبل.