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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هولندا تقطع الطريق على الصين في سباق الشرائح الإلكترونية.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

أبدت الصين اعتراضها الشديد على قرار الحكومة الهولندية بفرض قيود جديدة على تصدير آلات شرائح ASML، وهي شركة هولندية رائدة في صناعة آلات الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج الشرائح الإلكترونية.

 

وقالت السفارة الصينية في لاهاي إن هذا القرار يمثل "إساءة استخدام لآليات مراقبة التصدير" و"تعطيل لقواعد التجارة الحرة والتجارة الدولية"، وطالبت هولندا بالتراجع عن هذا القرار والحفاظ على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

 

تفاصيل

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية، ليزجه شراينمخير، يوم الجمعة أن هولندا ستفرض قيودًا جديدة على تصدير آلات شرائح ASML إلى الصين اعتبارًا من 1 سبتمبر.

 

وقالت إن هذه الآلات، والتي تستخدم تقنية DUV (الأشعة فوق البنفسجية العميقة)، ستخضع لمتطلبات ترخيص وطنية. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بعد "الأخذ بعين الاعتبار هذا القرار بعناية" و"إعداد أمر وزاري بأكبر قدر ممكن من الدقة". وأشارت إلى أن هذه التكنولوجيا "حساسة جدًا" و"لا يجب ألا تستخدم في أغراض غير مشروعة".

 

الخلفية

هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها هولندا قيودًا على تصدير آلات شرائح ASML إلى الصين. فمنذ عام 2019، تم منع تصدير آلات أكثر تقدمًا تستخدم تقنية EUV (الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة)، والتي تستطيع إنتاج شرائح على تقنيات 7 نانومتر و5 نانومتر.

وجاء هذا الحظر بعد ضغوط من الولايات المتحدة، التي تخشى أن تستخدم الصين هذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية أو للمنافسة مع صناعة الشرائح الأمريكية. وتعتبر الولايات المتحدة أن الصين تشكل تهديدًا لأمنها القومي وقيادتها التكنولوجية، ولذلك فرضت عقوبات على العديد من الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الشرائح، مثل هواوي وسميك.

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