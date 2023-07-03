إطلالة إيمان العاصي على البحر تثير ضجة| شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها على البحر.



تألقت إيمان العاصي على البحر بإطلالة ملفتة و جريئة، حيث ارتدت فستان أسود ذا اكمام مكشوفة ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أكملت إيمان العاصي إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إيمان العاصي على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل وأعتمدت على جمالها الطبيعي.

