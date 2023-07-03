طريقة عمل خلية السينابون| جديدة وغير تقليدية

خلية السينابون من الحلويات اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها و تقديمها لأسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل خلية السينابون فيما يلي....

مقادير خلية السينابون



٤كوب دقيق

٢بيض

نصف كوب زبدة ذائبة

نصف كوب سكر

باكو خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب حليب دافئ

(الحشوة)

كوب زبدة

كوب سكر

4ملعقة كبيرة قرفة بودر



طريقة تحضير خلية السينابون



نحضر العجان ونضع به الحليب الدافئ والسكر ونضع كيس خميرة ورشة الملح ونخلطهم فى العجان ثم ننزل بالبيض ونخلط المكونات مرة ثانية ثم ننزل بالدقيق بالتدريج (الدقيق قابل للزيادة حسب احتاج العجينة كما وضحنا بالحلقة) ثم نضيف الزبدة أثناء الخلط فى العجان حتى نصل لعجينة لينة متماسكة غير ملتصقة باليد ثم نخرج العجينة نضعها فى بولة ونغطيها بسترتش ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها ثم نضع رشة دقيق على الرخامة ونفرد عليها العجينة بالنشابة على شكل مربع أو مستطيل ثم ندهن العحينة بزبدة مذابة بالفرشاة ونضع القرفة على السكر وعليهم العسل الأسود ونقلبهم مع بعض جيداً ثم نضع الحشوة على العجينة ونمرر النشابة على الحشوة بهدوء حتى تلتصق الحشوة بالعجينة ثم نلف العجينة العجينة رول ونقطعها أحجام متساوية ثم نحضر صاجات مدهونة بالزيت أو عليها ورق زبدة ونمسك بقطعة السينابون ونأخذ طرفها نضعه من تحت ونضعها فى الصاج ونضغط عليها باليد ضغطه بسيطة كما وضحنا بالحلقة ثم ندخله فرن مشتعل مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام التسوية ويأخذ اللون الجميل ثم نخرجه وندهنه بالفرشاة بمربى مشمش مخففة بالماء ونضع عليه صوص شوكولاتة أو صوص كراميل أو صوص جبنة حسب الرغبة ويقدم.