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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات خطيرة بشأن هجوم أوكرانيا المضاد ضد روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي في المناطق الشرقية من الجبهة وتواجه صعوبات في المنطقة الشمالية الشرقية، لكنها تحرز تقدما بالقرب من مدينة باخموت المدمرة وفي الجنوب.

ووفق روايات روسية عن الوضع على خطوط المواجهة، صدت القوات الروسية هجمات أوكرانية بالقرب من القرى المحيطة بباخموت وفي مناطق أبعد إلى الجنوب منها، لا سيما بلدة فوخلار الاستراتيجية الواقعة على قمة تل. كما ورد أنها نجحت في التصدي لقوات الأوكرانية في المنطقة الشمالية الشرقية.

في غضون ذلك، كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات في ميناء أوديسا.

ينخرط الجيش الأوكراني في هجوم مضاد لاستعادة مناطق في شرق وجنوب البلاد استولت عليها روسيا خلال هجومها المستمر منذ 16 شهرا. ويركز تقدم القوات الأوكرانية أولا على تأمين مجموعات من القرى في الجنوب.

وقالت ماليار عبر تطبيق تيليجرام "الوضع ملتهب في كل مكان" في الشرق مع تقدم القوات الروسية بالقرب من مدينتي أفدييفكا ومارينكا المحاصرتين في منطقة دونيتسك.

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، بدأ العدو هجوما في سفاتوف"، في إشارة إلى منطقة في شمال شرق أوكرانيا تنشط فيها القوات الروسية. وقالت "يدور قتال عنيف ... الوضع معقد للغاية".

وذكرت ماليار أن القوات حققت "نجاحا جزئيا" جنوبي باخموت، التي سيطرت عليها القوات الروسية في أواخر مايو أيار بعد قتال ضار استمر عدة أشهر.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني القوات الأوكرانية القوات الروسية

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