عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعلامي سعودي: طارق حامد مستمر في اتحاد جدة وهذا موقف حجازي بعد الإصابة

صدى البلد

 

قال عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي إن بالفعل هناك صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة منتظرة للدوري السعودي.

وقال سكير فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" بالفعل طارق حامد نجم وسط اتحاد جدة مستمر بأمر نونو سانتو المدير الفني للفريق المتوج بلقب الدوري وسيلعب بجانب كانتي.

وأضاف:" أحمد حجازي سيتم رفع اسمه من قائمة الفريق حتي يتم الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع:" اتحاد جدة سيتعاقد مع مدافع جديد، بدلا من أحمد حجازي حتي يعود، ولكن حجازي لاعب مهم وهناك تمسك وتقدير لما قدمه مع الفريق.

ويذكر أن اتحاد جدة السعودي حقق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي إعلامي سعودي الدوري السعودي مجدي عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

الحديد يتراجع 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

قرب على 4 شهور.. مفاجأة سارة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

أحمد عاطف يفتح النار علي كولر بعد اتهامه بإضاعة الوقت

ترشيحاتنا

دعاء قبل الذهاب للعمل.. ردده يفتح لك أبواب الرزق

أسعار مواد البناء.. انخفاض الحديد وتباين الأسمنت اليوم 3-7-2023

عم سيد وزوجته.. عشرة عمر 50 سنة: الزراعة لقمة عيشنا وبنحلم بزيارة للنبي.. فيديو

مدارس التمريض| الصحة تكشف أماكن وشروط التقديم للطلاب

3 أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم| موجودة في البيت

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها| شاهد

ثقافة قنا تناقش مكتسبات ثورة 30 يونيو |صور

إطلالة إيمان العاصي على البحر تثير ضجة| شاهد

بتتكسر وضعيفة... تناول هذه الفيتامينات لعلاج الأظافر

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ