اعلامي سعودي: طارق حامد مستمر في اتحاد جدة وهذا موقف حجازي بعد الإصابة

قال عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي إن بالفعل هناك صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة منتظرة للدوري السعودي.

وقال سكير فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" بالفعل طارق حامد نجم وسط اتحاد جدة مستمر بأمر نونو سانتو المدير الفني للفريق المتوج بلقب الدوري وسيلعب بجانب كانتي.

وأضاف:" أحمد حجازي سيتم رفع اسمه من قائمة الفريق حتي يتم الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع:" اتحاد جدة سيتعاقد مع مدافع جديد، بدلا من أحمد حجازي حتي يعود، ولكن حجازي لاعب مهم وهناك تمسك وتقدير لما قدمه مع الفريق.

ويذكر أن اتحاد جدة السعودي حقق لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.