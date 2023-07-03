منتخب مصر يفوز على البحرين 36-18 في الودية الثالثة استعدادا لبطولة العالم لناشئي اليد

فاز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 على البحرين بنتيجة 36-18، في المباراة الودية الثالثة التي جمعت المنتخبين، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا مطلع أغسطس المقبل.

وكان منتخب الناشئين قد فاز على البحرين في المباراة الأولى بنتيجة 30-28، وخسر في الودية الثانية بنتيجة 34-30، قبل أن يفوز في الثالثة بفارق 18 هدف بنتيجة 36-18، في ختام معسكره الخارجي في البحرين.

وتقام هذه المباريات في إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة للناشئين لكرة اليد والتي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني في البحرين: وائل عبد العاطي المدير الفني، ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام، ومحمد عبد المنعم مدير إداري، والدكتور روماني نبيل أخصائي العلاج الطبيعي.

وتضم قائمة اللاعبين: محمد أشرف – عمر أسامة – فيراس مروان – محمد وائل – زياد مهند – محمد عدلان – فيدال فهمي – زياد عبد الرحيم – عمر عدلان – محمد عبد الغني – أحمد حسن – محمد صلاح – بلال إبراهيم – محمد مؤمن – حمزة مجدي – معاذ عزب – أحمد تغيان.