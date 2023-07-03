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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية خلال إجازة عيد الأضحى

صدى البلد

 توافد الزوار على حدائق الري بـ القناطر الخيرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بشكل كبير واستمتعوا بقضاء نزهة رائعة مع أسرهم.

جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتى تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية تواصل أجهزة الوزارة متابعة  حالة المنظومة المائية خلال أجازة العيد بمختلف المحافظات .

وصرح الدكتور سويلم بأن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة، ويتواجد العاملين بالوزارة فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال ، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد .

كما تواصل أجهزه الوزارة التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

رمز الصداقة المصرية السوفيتية

وعلى صعيد آخر يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى . 

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حدائق الري القناطر الخيرية أجازة عيد الأضحى وزير الموارد المائية والرى عيد الأضحى المبارك

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