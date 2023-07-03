هند النعساني: بيان 3 يوليو أنقذ مصر من الجماعات الإرهابية

قالت الإعلامية هند النعساني،إننا نعيش في أيام النصر، واستعادة الوطن، موضحة أن هذه الأيام تعتبر الذكرى الـ 10 لـ ثورة 30 يونيو، و بيان الإنقاذ.

وأضافت ، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بيان 3 يوليو أنقذ مصر من ظلم الجماعات الإرهابية، و اليوم الذكرى الـ 10 لبيان الإنقاذ.

ولفتت إلى أن بيان 3 يوليو استجاب لـ إرادة الشعب المصري، و أن بيان 3 يوليو تضمن خارطة طريق غيرت مجرى تاريخ مصر.

وعرضت القناة البيان التاريخي الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت، وتحديدًا في يوم 3 يوليو 2013، وهو بيان الإنقاذ.

ولفتت إلى أن هذا البيان كان حازما وحاسما، وأن ذكرى الـ 10 لبيان الإنقاذ، جعل الجميع يسترجع تلك الأيام، وأن هذا البيان انتظره الملايين من المصريين.

وأوضحت أن الجماعة الإرهابية كانت تريد هدم مصر، ولكن القوات المسلحة انحازت لـ إرادة الشعب، ولبت نداء الشعب، وأن الأمن و الأمان أفضل نعمة بالوجود.

وتابعت :" الناس سجدت لله شكرا في مثل هذا اليوم، بعد التخلص من الجماعة الإرهابية".