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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن المنوفية: توفير وحدة سكنية ومساعدات مالية فورية لأسرة منزل أشمون المنهار

المنزل المنهار
المنزل المنهار

أعلن إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أنه فور ورود بلاغ بانهيار منزل بقرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون قامت المديرية بتدخل عاجل لحين استيفاء مستندات صرف المساعدات الإنسانية والتعويضات للأسرة.


وأوضح، أنه تم استئجار شقة ودفع إيجارها الشهري لحين استقرار أوضاع الأسرة، وصرف مبلغ مالي فوري، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف الجنازة وعلاج المصابين، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات مقدمة من الجمعيات الأهلية.

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 وأضاف أن مديرية التضامن خصصت باحث لمساعدة الأسرة في استيفاء المستندات لصرف المساعدات الإنسانية للمتوفيين والمصابين وكذلك التعويضات في الخسائر في الممتلكات طبقا للقوانين والقرار الوزاري المنظم.


ومن جانبها أوضحت سلوي عبد المنعم مدير إدارة أشمون الاجتماعية، أنه فور الإخطار بانهيار منزل قرية أبو عوالي توجهت لجنة الإغاثة بإلادارة، لتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة.


وكانت قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، شهدت اليوم مأساة إنسانية إثر انهيار منزل من الطوب اللبن تسبب في مصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين.
 

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