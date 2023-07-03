عبد الله المغازي: 3 يوليو يوم فارق في تاريخ مصر

أكد عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الجميع يتذكر بيان 3-7، وأن هذا اليوم من الأيام الفارقة في تاريخ مصر.

وأوضح أنه كان يتابع ما تقوم به الجماعة الإرهابية، وما كانت تفعله لهدم مصر، موضحًا " 3-7-2013 يوم استعادة الوطن و الهوية".

وأضاف معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه يتذكر هذا التاريخ، وأن 3-7 هو الاستعادة الحقيقية لـ الوطن.

ولفت إلى أنه يقدم التحية لـ المصريين بالكامل في هذا اليوم الفارق في حياة كل مصري.