أخبار التوك شو| أحمد موسى يناشد الحكومة بهذا الأمر على الهواء.. والقومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

القرآن أبكاني.. شريكة كريم بنزيما تعتنق الإسلام

عرض برنامج الرياضة في دقيقتين، المذاع عبر قناة العربية، مساء أمس الأحد، تقريراً مصوراً عن اعتناق شريكة اللاعب الدولي عبدالكريم بنزيما، الدين الإسلامي.

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الحكومة باستمرار الدعم الاستثنائي المخصص علي البطاقة التموينية لدعم المواطنين والتخفيف عليهم.

الحقوا نفسكم.. أحمد موسى يحذر هؤلاء على الهواء.. شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر الأرز كان يباع بـ 13 جنيها وانخفض لـ 11 جنيها، مضيفا:" المشروعات الزراعية الجديدة توفر محاصيل كثيرة.

أين تجد مبادرة 100 يوم صحة.. متحدث الوزارة يكشف

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنّ مبادرة 100 يوم صحة تُقدم مختلف الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية من خلال القوافل والعيادات المتنقلة، لافتاً إلى أن بجانب وحدات الرعاية الأساسية ووحدات تنظيم الأسرة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

بشرى سارة من أحمد موسى بشأن انخفاض هذه السلعة قريبا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر الأرز انخفض إلي 11 جنيهًا، وقريبا سيصل لـ 10 جنيهات للكيلو في الأسواق.

رئيس الجالية المصرية بـ باريس: أعمال تخريب تحدث في فرنسا الآن

أكّد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن ما حدث في مصر من تخريب خلال 2011 يحدث الآن في فرنسا بعد مقتل المراهق نائل على يد الشرطة الفرنسية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على أمن وأمان الوطن.

مهزلة.. أحمد موسى يرد بتعليق قوي على مشاجرة الساحل الشمالي

علّق الإعلامي أحمد موسى على مشاجرة دارت خلال الساعات القليلة الماضية بالساحل الشمالي بين رواد أحد المطاعم، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما حدث عبارة عن مهزلة.

القومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

أكد عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية استعادت قوتها بعد ثورة 30 يونيو وعادت لعافيتها، مشيرا إلى أن الدولة اهتمت في السنوات الأخيرة بحالة حقوق الإنسان وتوافرت إرادة سياسية ووقف حالة الطوارئ وبناء الدولة لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس.. تفاصيل



أكّد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حصول مصر على الحوض العائم «فخر القناة» الذي انضم إلى ترسانة بورسعيد البحرية، لإصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة بالقناة من خلال التعاقد مع كوريا الجنوبية.

طارق الخولي: بيان 3 يوليو حرر مصر من قبضة الإخوان الإرهابية

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كنا على قلب رجل واحد لاستعادة الوطن ثورة 30 يونيو، مضيفا أن لم نهتم بأي شيء سوى استعادة الهوية المصرية، وبيان 3 يوليو انقذ الوطن.