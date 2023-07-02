أين تجد مبادرة 100 يوم صحة.. متحدث الوزارة يكشف

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنّ مبادرة 100 يوم صحة تُقدم مختلف الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية من خلال القوافل والعيادات المتنقلة، لافتاً إلى أن بجانب وحدات الرعاية الأساسية ووحدات تنظيم الأسرة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.



وأضاف حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج الاخبار، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن فرق التواصل المجتمعي تنتشر في أماكن التجمعات مثل المولات، بجانب الانتشار بالحدائق والمتنزهات والشواطئ في فترات الأعياد؛ للتوعية بالأمراض غير السارية مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والبدانة، مع التأكيد على ضرورة التغذية الصحية، في إطار مبادرة 100 يوم صحة.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنّ مبادرة 100 يوم صحة تستهدف المواطنين من مختلف الشرائح العمرية، بدءا من الرعاية بالجنين والعناية بالأم الحامل، وصولا إلى الكشف على كبار السن.

100 يوم صحة

وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن تقديم دعم نفسي لمواجهة أي اضطرابات نفسية مثل التوحد أو فرط الحركة أو الاكتئاب أو الانفعال الزائد.

