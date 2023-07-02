القرآن أبكاني.. شريكة كريم بنزيما تعتنق الإسلام

عرض برنامج الرياضة في دقيقتين، المذاع عبر قناة العربية، مساء اليوم الأحد، تقريراً مصوراً عن اعتناق شريكة اللاعب الدولي عبدالكريم بنزيما، الدين الإسلامي.



وأبرز التقرير المصور، أن علقت شريكة النجم الفرنسي، كريم بنزيما، عارضة الأزياء الأمريكية، جوردان أوزونا، على اعتناقها الدين الإسلامي عقب انتقال مهاجم ريال مدريد السابق إلى صفوف نادي اتحاد جدة في السعودية.

وقالت أوزونا إنها بكت خلال قراءة القرآن، في شهر رمضان الماضي، مسلطة الضوء على قراءتها لكتاب "الطريق المقدس إلى الإسلام" الذي يحكي قصة مسيحي اعتنق الإسلام في نهاية المطاف.



