قرأت القرآن وبكيت | صديقة بنزيما تعلن إسلامها

انتقلت عارضة الأزياء، جوردان أوزونا، إلى العيش في المملكة العربية السعودية برفقة صديقها اللاعب كريم بنزيما، المهاجم الحالي لنادي الاتحاد السعودي، خلفا لقيادة هجوم نادي ريال مدريد الإسباني.

وفي مقابلة صحفية نشرتها جريدة “ ماركا” كشفت عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا عن حياتها الجديدة في المملكة، وعن أصولها ومسيرتها الاحترافية، فضلاً عن علاقتها بلاعب الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما.

وقالت أوزونا في تصريحات صحفية :” “عندما قابلت كريم لم أكن أعرف حقًا من هو، فأنا أمريكية، ولا أعرف الكثير عن كرة القدم، ولكنني شعرت أنه مختلف.”

وبشأن اعتناقها للإسلام، أضافت:“ أنا أسلمت الآن، لقد قرأت القرآن وبكيت، كان هنا في مسجد مدريد حفل صغير، ويُقرأ فيه القرآن وبعدها بكيت، ومن ثم قرأت كثيرًا عن هذا الدين وأجده جميلًا جداً .”

وتابعت :” كل ما قرأته عن الإسلام حركني عاطفيًا، وكل ما قرأت القرآن في رمضان بكيت “، لافتة أنها ًقرأت كتاب الطريق المقدس إلى الإسلام.