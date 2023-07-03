عبد الله المغازي: جميع محافظات الصعيد حدث بها تنمية

أكد عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن القيادة السياسية لـ تقدم خدمات في مناطق على حساب مناطق آخري، ولكن العمل وتنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات التنموية تتم في جميع المحافظات.

وأضاف معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه لا يوجد محافظة بالصعيد بدون خدمات، خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، فجميع المحافظات حدث بها تطوير.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمام كبير بـ محافظات الصعيد، وأن هناك الاموال الكبيرة انفقت علي جميع المحافظات في الصعيد.

وأشار إلى أن هناك طفرة كبيرة في الخدمات التي تقدم لـ المواطنين في محافظات الصعيد، معلقًا :" ما كان حلم لـ الكثير أصبح حقيقة".

وأوضح أن سوهاج من أكثر المحافظات فقرًا، ولكن هناك مبادرات و خدمات من حياة كريمة تنفذ في قري محافظة سوهاج.