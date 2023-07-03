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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزعوا السمك بالمجان.. كيف احتفل الصيادون في البرلس ببيان 3 يوليو؟ | فيديو

ذكرى بيان 3 يوليو
ذكرى بيان 3 يوليو

قال محمد الشرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، تعليقا على ذكرى بيان 3 يوليو، إن هذا اليوم يعتبر أفضل ذكرى في حياته كأحد صيادي برج البرلس، متابعا : " هذا اليوم لا ينساه المصريون عندما أصدر البيان لإزاحة الغمة عن الأمة وكان من أسعد أيام المصريين " .

وأضاف نقيب صيادي البرلس، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر "، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هذا اليوم لا ينساه الشعب المصري ، وخاصة أبناء مدينة برج البرلس لما شاهدوه وما رأوه من أعينهم في أرض الواقع .

وأكمل ، أنه عندما صدر بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي عمت الفرحة في أرجاء المدينة ، و خرج الرجال والنساء للاحتفال بهذا اليوم ، وبناء على رغبة أهالي المدينة تقدمت بمذكرة تأييد للرئيس السيسي وتمت الموافقة عليها ، وأشاد بها الاعلام العربي والغربي .

وأوضح ، أنه في ذلك اليوم كان هناك مجموعة من الصيادين في رحلة صيد ، وعندما علموا بإزاحة هذه الغمة قاموا بتوزيع الأسماك بالمجان على الأهالي . 

بيان 3 يوليو توك شو محمد الشرابي نقيب الصيادين برنامج صباح الخير يا مصر مدينة برج البرلس

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