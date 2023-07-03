شيماء طنطاوي: العنف لأسري لا يقتصر على الزوجين فقط| شاهد

التقت كاميرا برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " بالكاتبة شيماء طنطاوي على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني .

وتحدثت الكاتبة شيماء طنطاوي عن مفهوم العنف الأسرى ، قائلة إن العنف الأسري ليس تعريفه فقط أنه العنف الذي يحدث بين الزوجين ، ولكنه العنف الذي يقع داخل إطار الأسرة الصغيرة أو الممتدة .

وأوضحت الكاتبة شيماء طنطاوي ، أن الصدمة النفسية يكون واقعها أكبر على الأبناء حال تعرضهم للعنف الأسرى ، ويكون تأثيرها على الجسد أكبر ، لأنهم لا يملكون أي مصدر أخر للأمان .

وأشارت إلى أنها تحدثت في الحوار الوطني عن جرائم العنف الأسري ، وتشوية الأعضاء التناسلية ، وحق المرأة في اختيار لبسها وعملها .