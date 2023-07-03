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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تيسير مطر: 30 يونيو عادت بمصر لأحضان أبنائها مرة اخرى

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن الحوار الوطني أصبح حالة منتشرة بين الاحزاب والقوى السياسية، متابعا: شعرنا بتغير غير طبيعي بعد دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطني شامل كافة الأطياف.

 

وأضاف "تيسير مطر"، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، شعرنا بتغيير غير طبيعي في الحياة العامة، وذلك نتيجة لاسترداد روح مصر، خلال ثورة 30 يونيو، متابعا: 30 يونيو ليست ثورة للشعب المصري فقط، بل هي صورة لاستعاة مصر مرة اخرى.

 

وأكد على أن ثورة 30 يونيو بمثابة عودة الأم لأبنائها مرة أخرى، فهي نجحت في رجوع مصر لحضن أبنائها، متابعا: النور عاد مرة أخرى للبلاد بعد ظلام دام لفترة.

 

واسترسل: الرئيس السيسي تولى مصر في ظروف صعبة، ولكنه ساهم بشكل كبير في استعادة قوتها مرة أخرى والأمن والأمان، متابعا:" 30 يونيو عادت بمصر لأحضان أبنائها مرة اخرى".

تيسير مطر حزب اراده جيل الحوار الوطني ثورة 30 يونيو 30 يونيو

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