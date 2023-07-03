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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صحة حديث "يأتي أناس دينهم دراهمهم وقبلتهم نساؤهم".. عالم أزهري يوضح

علامات الساعة
علامات الساعة

يتساءل الكثيرون عن صحة حديث “يأتي أناس دينهم دراهمهم وقبلتهم نساؤهم”، والذي ينتشر بين رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، باعتباره من علامات الساعة التي أخبر بها النبي.

قبلتهم نساؤهم

وبين الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، صحة هذا الحديث، والذي يأتي بيانه كالتالي: (سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إﻻ رسمه ومن الإسلام إلا اسمه همهم بطونهم ودينهم دراهمهم وقبلتهم نساؤهم). 

وقال مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :  ذلك الحديث المنتشر بألفاظ مختلفة على “الفيس بوك”، حديث باطل غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أنه بعد الرجوع إلى المصادر الحديثية والمواقع البحثية .

ولفت أنه قد وردت بعض ألفاظه عند الديلمي في مسند الفردوس رقم 8688 وعزاه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مشيرا إلى أنه معلوم أن ما انفرد به صاحب الفردوس إما ضعيف أو موضوع عند غالبية المحققين من أهل العلم .

ونبه: لكن هذا لا ينفي أن من علامات الساعة تغير الأحوال إلى الأسوأ كما ورد في البخاري وغيره ونكتفي هنا بحديثين: 

1) قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تقوم الساعة أو قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد ) . صحيح البخاري كتاب الحدود باب إثم الزنا رقم 6423 .

2) قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان رقم 392.

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صيغ الذكر المضاعف

وحول جواز الاستغفار أو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ الذكر المضاعف،  أجاب سائلا: بماذا نرد على من يمنع استعمال صيغ الذكر المضاعف مع الاستغفار أو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ؟،  حيث قاب مرزوق: ليس هناك مانع شرعي من استخدام صيغ الذكر المضاعف مثل ( عدد خلقه ورضا نفسه .... الخ ) مع الاستغفار وكذلك مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يرد ذلك .

قابلت منذ عدة سنوات شيخنا أد أحمد معبد عبدالكريم شيخ الحديث في مصر فسألته عما يقوله المتشددون في ذلك .
فقال دعك منهم : هذا نسميه قياسا على النص .
           
وتابع: لا بأس أن يستغفر العبد أستغفر الله عدد السماوات، عدد كل شيء، أستغفر الله وأتوب إليه عدد ما كان ويكون، كله لا حرج في ذلك.

ويقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كله طيب، مثلما في التسبيح: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه لما دخل على جويرية -عليه الصلاة والسلام- وهي مقيمة بعد الفجر إلى الضحى، قال: ما زلت في مكانك؟ 

قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله العظيم وبحمده، عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.

وهكذا قال -عليه الصلاة والسلام-: من قال: سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي مائة مرة غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر كونه يكرر التسبيح والتهليل والاستغفار كله طيب، لا بأس به .

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