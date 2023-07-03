البرلمان العربي يستنكر بشدة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

استنكر البرلمان العربي بشدة العدوان، الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، والذي أوقع عددا من الشهداء والمصابين في حالات خطرة، فضلا عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحية للطرق، واصفا إياها بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل.



ودعا البرلمان العربي- في بيان، اليوم /الاثنين/- المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.



واعتبر أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني، لإسكات صوت الحق، وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، مطالبا بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة جيش الاحتلال وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.

أ د ه/ه م غ

/أ ش أ/