أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، التقى مع القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يفمينوف.

وجاء في بيان الدفاع الصينية: "التقى عضو مجلس الدولة، وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، مع القائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، في بكين اليوم - 3 يوليو".

ونقلت الدفاع الصينية عن شانغ فو، قوله: "تحافظ البحرية الصينية ونظيرتها الروسية على اتصال وثيق وتفاعل مستمر، ونأمل أن يعزز الطرفان التعاون على جميع المستويات، ويتم بانتظام تنظيم تدريبات مشتركة، ودوريات ومسابقات مشتركة، وتوسيع التعاون المهني العملي من أجل الإسهام بشكل مشترك في السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صفعة للولايات المتحدة عندما التقى بوزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، في الكرملين، وفقًا لوكالات غربية.