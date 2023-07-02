سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدأ الاستيلاء على مؤسسات وأملاك مجموعة فاجنر الروسية.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن أجهزة الأمن الروسية سيطرت بشكل كامل على مواقع عدة لمجموعة فاجنر”، مؤكدة أن “بوتين يسعى للسيطرة على 100 شركة مرتبطة بـ فاجنر حول العالم”.

وأشارت الصحيفة إلي أن “قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين نقل بعض أصوله لمساعديه قبل محاولة التمرد”.

وأضافت: “بريجوجين بنى أحد أكثر الهياكل المؤسسية تعقيدا في فاجنر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ديمتري كيسليوف، رئيس مجموعة “روسيا سيجودنيا” الإعلامية، إن شركة يفجيني بريجوجين، التي تضم مجموعة فاجنر، تمتعت بفوائد كبيرة من العمل لصالح الحكومة الروسية، وتأمين عقود بقيمة مئات المليارات من الروبل.

وقال كيسليوف على الهواء خلال برنامجه الإخباري الأسبوعي، إن “شركة فاجنر العسكرية الخاصة التابعة لبريجوجين تلقت ما يزيد قليلا عن 858 مليار روبل (9.8 مليار دولار) بموجب العقود التي وقعتها مع الدولة”.

وأضاف أنه بموجب عقود أخرى قدمت شركة كونكورد القابضة لـ بريجوجين، والتي تعمل أيضا في مجال المطاعم والإعلام، خدمات تصل قيمتها إلى 845 مليار روبل.

وأوضح كيسليوف، أن “هذا لا يعني أنهم كسبوا الكثير، لكنه لا يزال مؤشرا على حجم الأعمال وحجم الطموحات”.

وأشار إلى أن شركة بريجوجين تتمتع بنفوذ إعلامي قوي، مضيفا أن “بعض الناس ربما كان لديهم انطباع بأن مجموعة فاجنر كانت وحدة الخطوط الأمامية الأكثر قدرة لدى روسيا”.