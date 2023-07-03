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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع فى جنين مأساوي وجرائم الاحتلال لا تتوقف

صدى البلد

قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن عدد الشهداء في مخيم جنين ارتفع جرّاء مُوجة الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة إلى 5 شهداء وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، بعد شن طيران الاحتلال 15 غارة جوية بمناطق متفرقة في المخيم.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في جنين مأساوي، خاصةً في ظل منع سلطات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقل المصابين باستخدام جرافات ضخمة.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الوضع في جنين خطير للغاية، لا سيما في ظل ممارسات الاحتلال العدائية، التي سببت تدميرًا في البنية الأساسية، وهو ما يمثل ضررًا كبيرًا في مخيم مساحته صغيرة وكثافته السكانية عالية.

وزيرة الصحة الفلسطينية م وجة الاعتداءات الإسرائيلية مخيم جنين الشهداء جنين

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