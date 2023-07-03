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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 أسابيع من الإضراب عن الطعام| تدهور حاد في صحة نجل القذافي المحتجز بلبنان

صدى البلد

 تدهورت الحالة الصحية لهانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد معاناة من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم نتيجة إضرابه عن الطعام.
فبعدما أُدخل إلى المستشفى الأسبوع الماضي، أفادت مصادر بحسب "العربية نت بأن نجل القذافي نُقل ثانية للعلاج، إثر انخفاض حاد في مستوى سكر الدم وبات في وضع صحي حرج.

جاء ذلك في حين يخوض نجل القذافي إضرابا عن الطعام منذ نحو 5 أسابيع احتجاجا على توقيفه منذ 8 سنوات بتهمة كتم معلومات تتعلق بإخفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر في ليبيا عام 1978.

في حين يتمّسك الشاب ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مرارا خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وإن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.
وبينما لا يزال ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام الرأي العام الليبي دون تسوية قضائية، حاولت عدة أطراف ليبية التدخل من أجل الإفراج عنه، وذلك رغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

فقد تحرك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الشهر الماضي، وأكد أنه تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لبحث ملفه، مضيفا أن هانيبال ليس محتجزا لدى الحكومة اللبنانية.

واعتبر أن نجل القذافي يعامل بطريقة غير لائقة، قائلا إنه "تبهدل"، مشددا على أن حكومته تتابع أوضاع أي سجين ليبي خارج البلاد.

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