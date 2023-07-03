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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطاقة السعودية: تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا لمدة شهر

صدى البلد

 ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.


ونقلت الوكالة السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله إن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.


وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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