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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بدون مشاكل.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مادة الفيزياء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها. 

مراجعة لآخر لحظة.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية لجان امتحان الفيزياء.. فيديو

لجان المتابعة تتأكد من تأمين مركز أسئلة الدقهلية وكفر الشيخ لامتحانات الثانوية الأزهرية


 وتفقد وكيل الأزهر لجان معهد دكتور طلعت السيد الثانوي بنين، ومعهد فتيات مجمع مدينة نصر النموذجي، و معهد فتيات المنطقة السادسة، ومعهد فتيات أحمد الليبي، ومعهد فتيات السلطان راشد، وفتيات السراج المنير، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء.

واطمأن وكيل الأزهر، على سير أعمال الامتحانات، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض.

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد أداء الامتحانات، وتأكد وكيل الأزهر ، من توافر مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا تأدية الامتحانات في ارتياح وتركيز، مطالبا الطلاب بالمزيد من الجد والاجتهاد، وتجنب إهدار الوقت فيما لا يفيد.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
وكيل الأزهر امتحانات الثانوية الازهرية الفيزياء العلمي

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