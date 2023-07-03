جدة تكتسح التيك توك.. حكاية البلوجر ماجدة خليل مع تعليم الفرنسية

بأسلوب سهل وجميل وجذاب ظهرت الجدة والأم ماجدة خليل ، الذي تبلغ من العمر ال 70 عاماً في عدد من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ك صانعة محتوى خاص بتعلم اللغة الفرنسية.

وكانت ماجدة خليل ، في مجال التدريس حيث عملت مدرسة لغة فرنسية لأكثر من 36 عاماً ، إلا أنها تركت مجال التدريس منذ 10 سنوات

وكشفت ماجدة خليل، كواليس دخولها السوشيال ميديا ، لموقع صدي البلد ، وقالت إنها تمتهن التدريس منذ أكثر من 36 عاماً ، حيث عملت معلمة لغة فرنسية حتي أن بلغت سن المعاش واتجهت لتقديم بعض قصص الأدب الفرنسي من خلايا عمل فديوهات و تقديمها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت ماجدة خليل ، أن عيلتها كانوا أول الداعمين لها منهم بنتها الثلاثة وأحفادها في منهم يحرص علي تصوير الفيديوهات لها، ومن يساعدها في اختيار محتوى الفيديوهات وكمان الميكب قبل الظهور و التصوير "كلنا فريق واحد ".

واستطردت أنها بدأت صناعة المحتوي التعليمي الخاص بالغة الفرنسية منذ عام، وحرصت على تعريف الناس بالحضارة والمعالم الفرنسية ، مما أثار فضول الكثير من المتابعين وحبهم المحتوي.

وتابعت ماجدة خليل، أنها لم تتوقع أن أصل لكل هذا الحجم من الشهرة تحصل عليها معلقة "انا عارفة إن المتابعين عندي بيحبوا الفرنساوي و عازين بتعلموا أكن لم أتخيل أن تصبح تريند عبر تيك تيك أو فيسبوك.