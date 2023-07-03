لقاء بين وزير الخارجية الأدرني ونظيره السوري في دمشق.. ماذا دار بينهما؟

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، والوفد المرافق له في دمشق.

وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "الصفدي وصل دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سوريا ومبادرة حل الأزمة"، حسبما افادت وسائل إعلام محلية.

وأكد جهاز الاستخبارات الروسية، اليوم الاثنين، أن أمريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي السوري.

ونقل البيان الصادر عن جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، عن مديره سيرغي ناريشكين، تأكيده أن "كما يفعلون عادة، يستعدون لدعم مكائدهم بحملة إعلامية قوية، هدفها هو إظهار دول العالم العربي أن خيارهم المتمثل باستئناف الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد كان "خطأ استراتيجي"، حسبما نقلت سبوتنيك.