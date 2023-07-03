نشرة المرأة والصحة.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. نوع من المشروبات الغازية يسبب الموت.. فساتين رضوي الشربيني تثير الجدل

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

توفي لاعب كمال الاجسام العالمي جو لينذر بسبب المكملات الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من أصحاب هذه الرياضة.



وعندما يتعلق الأمر بالمكملات ، هناك الكثير من الضجيج حول فوائدها المحتملة بحيث يصعب فصل الحقيقة عن الخيال. في حين أنه من الصحيح أن الفيتامينات والمعادن ضرورية للصحة ، فليس صحيحًا أن تناولها

تحتوي الكوكاكولا والمشروبات السكرية الأخرى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر ، مما قد يؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية. نظرًا لإعلانها على أنها كولا خالية من السكر أو السعرات الحرارية ، يختار الكثيرون فحم الكوك الدايت فهل الدايت صودا حقا أفضل خيار؟ في الواقع ، لا.

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وتعتبر من المشاهير اللاتي تثير الجدل في الكثير من الأحيان بسبب تصريحاتها ضد الرجال.