شاهد .. راكب مخمور يثير الرعب بين ركاب طائرة بريطانية

أصيب ركاب بريطانيون بالخوف على حياتهم ، عندما حاول راكب مخمور للغاية، فتح باب الطائرة أثناء رحلة على متن طائرة جيت 2 من تركيا إلى المملكة المتحدة ، مما أجبر الطائرة على الهبوط اضطرارياً.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، هبطت الرحلة LS124 ، التي كانت متجهة إلى جلاسكو ومليئة بالمصطافين الذين يسافرون إلى بلادهم من نقطة جذب سياحية في بودروم ، اضطرارياً في بلغاريا الليلة الماضية.

بعد ملاحظة ما كان يفعله ، جلس الركاب بالقرب من الرجل قيل إنهم تعاملوا معه بشجاعة قبل أن يتم تنبيه الطاقم وتم إيقاف الطائرة، ثم صعدت الشرطة في صوفيا إلى الطائرة وألقت القبض عليه.

يُظهر مقطع فيديو صادم الرجل يتعثر ويبدو أنه يقاوم الضباط بينما يتم إلقاؤه في ممر الطائرة ، بينما يصرخ الركاب الغاضبون بـ "الأغبياء" و "الأبله" في وجهه.

وقع الحادث في حوالي الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش خلال الرحلة الليلية ، وقال أحد الركاب للصحيفة أنهم هبطوا في نهاية المطاف في غلاسكو في الساعات الأولى من صباح اليوم مع أسرتهم.