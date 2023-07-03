تحذير عاجل من رشق القطارات بالحجارة.. والسجن المشدد في انتظار هؤلاء

تكررت ظاهرة رشق القطارات بالحجارة خلال الآونة الماضية مما دفع وزارة النقل إصدار بيان عاجل مطالبة فيه كافة المواطنين بعدم إلحاق الضرر بالقطارات للحفاظ على سلامة مرافق السكك الحديدية المملوكة لكافة المواطنين.

مصير المتورطين فى جريمة رشق القطارات بالحجارة

ونقدم من خلال هذا التقرير مصير المتورطين فى جريمة رشق القطارات بالحجارة حيث أن هؤلاء الأشخاص يواجهون عقوبة السجن بجريمتين مرتبطتين، فالجريمة الأولى خاصة بالاعتداء على المال العام، أما الجريمة الثانية هي جريمة ضرب وجرح.

وفي هذه الحالة يعاقب المتهم بعقوبة الجريمة الأشد وفقًا لنص المادة "32" من قانون العقوبات فيما يعرف بالتعدد المعنوي، بأن يرتكب الشخص سلوكا واحدا يترتب عليه عدة جرائم، فيعاقب الشخص بالعقوبة الأشد، وهي عقوبة" الاعتداء على المال العام"، والتي تكون عقوبتها السجن المشدد.

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.