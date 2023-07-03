شاهد.. أخر صورة للملياردير البريطاني وابنه قبل الصعود لغواصة تيتان

ظهرت اليوم أخر صورة للملياردير البريطاني من أصول باكستانية وابنه قبل صعودهما على متن غواصة تيتان المنكوبة.

وحسب صحيفة “يدلي ميل”، تم تصوير شاه زاده داود ، 58 عامًا ، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عامًا ، وهما يبتسمان بذراعهما قبل أن يستقلوا الغواصة على متن رحلة بقيمة 250 ألف دولار (200 ألف جنيه إسترليني) للفرد، حيث لقوا مصرعهم وثلاثة آخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه زوجته المدمرة كريستين كيف أمضى الزوجان لحظاتهما الأخيرة قبل أن ينفجر تيتان للاستماع إلى موسيقاهما المفضلة في ظلام دامس للحفاظ على الطاقة أثناء مشاهدة المخلوقات الحيوية في الأعماق.

الصورة لأخيرة للملياردير بريطاني باكستاني وابنه قبل صعودهما في غواصة تيتان



ووصفت داود كيف كانت هي وابنتها ألينا ، 17 عامًا ، على متن السفينة الأم للغواصة ، الأمير القطبي ، وتلوح لزوجها وابنها في المغامرة التي وقعت في عطلة عيد الأب في شهر يونيو.

وقالت: قبل ثلاثة أشهر، أن الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush وزوجته داود قد سافروا من الولايات المتحدة للقاء داودز في لندن لإقناع العائلة بأنه سيكون من الآمن السفر إلى حطام تيتانيك في فرعه الصغير على الرغم من المخاوف بشأن سلامتها.

الصورة لأخيرة للملياردير بريطاني باكستاني وابنه قبل صعودهما في غواصة تيتان

راش ، الذي كان يعتقد أن الذهاب إلى أعماق المحيط الأطلسي في تايتان كان `` أكثر أمانًا من عبور الشارع '' ، التقى بالعائلة في مقهى قريب من واترلو في فبراير للتحدث معهم شخصيًا عن تصميم الغواصة وأمانها. .