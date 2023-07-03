شاهد| لحظة تفجير دبابة روسية بطريقة مرعبة

كشفت لقطات جديدة من الخطوط الأمامية في أوكرانيا اللحظة التي تم فيها تفجير دبابة روسية عالياً في ضربة دقيقة من قبل قوات كييف.

استهدف اللواء الآلي رقم 225 الأوكراني ساحة المعركة باستخدام كاميرا بدون طيار ، واستهدف دبابة روسية وحيدة على طول طريق ترابي شمال غرب باخموت - المدينة الصناعية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا التي أصبحت بؤرة الصراع الدموي.

وحين اخترقت الدبابة خط الشجرة ويتحرك إلى وضع مكشوف ، يتم ضربه بضربة دقيقة وينفجر في كرة نارية برتقالية ضخمة.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12258287/Moment-Russian-tank-explodes-huge-fireball-Ukraine-claws-territory.html#v-5271554917551160439

بعد لحظات ، قامت الطائرة بدون طيار بتكبير الصورة لمشاهدة الركاب اليائسين للدبابة المنكوبة وهم ينقذون من الدروع المعطلة ويهربون للأشجار.

يأتي ذلك في الوقت الذي ادعى فيه نائب وزير الدفاع الأوكراني صباح اليوم أن قوات كييف استعادة حوالي 37 كيلومترًا مربعًا (14 ميلًا مربعًا) من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا الأسبوع الماضي.