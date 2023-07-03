أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل Oppo Reno بالسوق.. ووداعا للفيديوهات بجودة ضعيفة في واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يفضل الكثير من محبي ومستخدمي شركة أوبو الصينية اقتناء هواتف Oppo Reno والتي تحظى بشعبية كبيرة نظرا لما تقدمه من مواصفات كبيرة مع أسعار مناسبة للشباب والفئة المتوسطة، ومن بين أفضل هواتف Oppo Reno وأرخصها يأتي Oppo Reno6 Lite مع إمكانات مميزة أبرزها معالج كوالكوم، وبطارية كبيرة وشاشة وكاميرا فائقة.



تحول تطبيق سكايب Skype ، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى شبح منذ بداية الوباء، حيث انتقل المستخدمون إلى أدوات أخرى مثل Zoom وMeta-platform WhatsApp للتواصل السريع والفعال.



على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أن بعض المواقع تستمر في إجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.



قد يكون تطبيق واتساب WhatsApp واحدًا من أشهر تطبيقات المحادثة في السوق، ولكنه ليس مثاليًا لإرسال الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة. ولكن يبدو أن منصة المراسلة ستعالج هذا النقص في المستقبل من خلال إضافة قدرة جديدة لمشاركة مقاطع الفيديو بجودة HD.



أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث يتم استخدامه في العديد من المجالات الحيوية والتجارية والصناعية. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا على تحسين أساليب عملنا وتطوير حياتنا بشكل عام، ولكن يتطلب ذلك معرفة بأفضل الطرق للاستفادة منه. في هذا التقرير، سنناقش أبرز الطرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.



أكدت علامة iQOO التابعة لشركة فيفو Vivo الصينية الرائدة تفاصيل هامة حول هاتفها الرائد القادم iQOO 11S، المقرر إطلاقه في 4 يوليو في الصين. وأكدت الشركة مؤخرًا أن الهاتف سيأتي مجهزًا بذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 4.0.



يتوفر هاتف Nokia G42 بسعر مميز جدا في موقع أمازون ألمانيا بقيمة 200 يورو مع تقنية 5G (استنادًا إلى Snapdragon 480+). نقطة البيع الرئيسية لهذا الهاتف هي قابلية الإصلاح الذاتي - حيث دخلت HMD في شراكة مع iFixit لتوفير شاشات العرض والبطاريات ومنافذ الشحن لمدة 5 سنوات. لاحظ أيضًا أن هناك سماعات مجانية من Nokia Comfort Eardbuds + من أجلك عند شراء هاتف نوكيا.