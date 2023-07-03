عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمومة لا توصف.. دبة تحمل ابنها بأسنانها لعبور سياج| فيديو

دبة تحمل ابنها بأسنانها
دبة تحمل ابنها بأسنانها لعبور سياج

نشرت صحيفة "ديلي ميل" مقطع فيديو رائعا من لوس أنجلوس لدبة تحمي شبلها من خلال إمساكه بأسنانها وسحبه من فوق السياج. 

 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، وقع الحادث في مونروفيا، أحد أحياء شمال لوس أنجلوس، على طريق بالقرب من مونروفيا كانيون بارك حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم 12 يونيو.

دبة تحمل ابنها بأسنانها لعبور سياج 

 فيما تم نشر مقطع مدته 10 ثوانٍ على تطبيق التيك توك بواسطة مستخدم يُدعى Lisette يظهر  الدبة وهي تحاول تسلق السياج لحمل طفلها.

 

فيما ترفع الأم طفلها عدة أقدام في الهواء وهو يتأرجح من جانب إلى آخر قبل أن تصطدم بالسياج الخشبي، وتسعى على تجاوزه وهي تحمل طفلها بين أسنانها.

دبة تحمل ابنها بأسنانها لعبور سياج 

فيما تم نشر المقطع اللطيف يوم الجمعة وحصد بالفعل أكثر من 15000 مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي.

مقطع فيديو رائع لوس أنجلوس دبة سياج حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

شاهد.. أخر صورة للملياردير البريطاني وابنه قبل الصعود لغواصة تيتان

شاهد .. راكب مخمور يثير الرعب بين ركاب طائرة بريطانية

شاهد| الصور الأولى لبقايا حطام غواصة تيتان الغارقة

شاهد| كيف تحول جسم مدمنة وجبات سريعة بعد الدايت

لو راجل كل .. مطعم تايواني يقدم أغرب طبق بالعالم

رائد فضاء بـ ناسا : الفضائيون منعوا الحرب النووية في العالم

بسبب الإسهال الشديد.. بتر قدم ويد شابة تايلاندية وسط حالة من الصدمة

مشهد مثير | 50 سمكة قرش تلتهم حوت ميتًا .. فيديو

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

الرئيس التركي: سنصل لـ 265 مليار دولار في التجارة الخارجية بنهاية العام

فنلندا تتخذ أولي الخطوات استعدادا لـ الحرب ضد روسيا

ظاهرتان جويتان تسيطران.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد 9 يوليو

بأقل سعر "زيرو" .. اشتري هذه السيارة الأوروبية موديل 2023

حكم تعليم مناسك العمرة على مجسم للكعبة .. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ