أمومة لا توصف.. دبة تحمل ابنها بأسنانها لعبور سياج| فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" مقطع فيديو رائعا من لوس أنجلوس لدبة تحمي شبلها من خلال إمساكه بأسنانها وسحبه من فوق السياج.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، وقع الحادث في مونروفيا، أحد أحياء شمال لوس أنجلوس، على طريق بالقرب من مونروفيا كانيون بارك حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم 12 يونيو.

دبة تحمل ابنها بأسنانها لعبور سياج

فيما تم نشر مقطع مدته 10 ثوانٍ على تطبيق التيك توك بواسطة مستخدم يُدعى Lisette يظهر الدبة وهي تحاول تسلق السياج لحمل طفلها.

فيما ترفع الأم طفلها عدة أقدام في الهواء وهو يتأرجح من جانب إلى آخر قبل أن تصطدم بالسياج الخشبي، وتسعى على تجاوزه وهي تحمل طفلها بين أسنانها.

دبة تحمل ابنها بأسنانها لعبور سياج

فيما تم نشر المقطع اللطيف يوم الجمعة وحصد بالفعل أكثر من 15000 مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي.