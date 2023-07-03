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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمدة 25 عاما.. امرأة تصبح ترند بفضل رعايتها للثعالب

امرأة تصبح ترند
امرأة تصبح ترند بفضل مراعاتها للثعالب من 25 عام

باتت امرأة  محل حديث السوشيال ميديا  بعد أن شاركت لقطات لها وهي تطعم عائلة من الثعالب في حديقتها بلفائف النقانق - كما فعلت طوال الـ 25 عامًا الماضية.

 شوهدت شارون هيوز في سلسلة من مقاطع الفيديو والصور وهي تقدم للحيوانات الثمانية وجبة الإفطار اليومية من النقانق ولفائف النقانق خارج منزلها في إيست كيلبرايد ، جلاسكو.

امرأة تصبح  ترند بفضل  مراعاتها للثعالب من 25 عام

تتلقى الفتاة البالغة من العمر 56 عامًا ، والتي حازت مقاطعها أكثر من 90 مليون مشاهدة ، أحيانًا زيارات من إناث الثعالب مع أشبالها لإطعامها أيضًا.

في حديثها للصحيفة، أوضحت موظفة الاستقبال أنها كانت تطعم نفس العائلة منذ 25 عامًا وأنهم تمكنوا من القضاء على هدر الطعام في منزلها.

امرأة تصبح  ترند بفضل  مراعاتها للثعالب من 25 عام

قالت شارون: “نحن الآن على الجيل الرابع من الثعالب، أتذكر إطعام أجداد أجدادهم”، متابعة "بدأت في نشر مقاطع فيديو للثعالب التي تُطعم قبل بضع سنوات ، وأتلقى الآن رسائل من جميع أنحاء العالم.

وأضافت  "الثعالب لديها الآن 140.000 متابع مجتمعة بين حسابي على الانستجرام و  التيك توك،  لقد كان هناك أكثر من 90 مليون مشاهدة وأكثر من 10 ملايين إعجاب في مشاركاتي ".

السوشيال ميديا ثعالب مقاطع لفيديو

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