تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة لاعب كمال الأجسام المتوفي جو ليندنر

انهالت عبارات التقدير على لاعب كمال الأجسام الألماني جو ليندنر - "Joesthetics" بعد الإعلان عن وفاته المأساوية يوم السبت الماضي.

وكشفت صديقته الرياضية نيشا عبر حسابها على موقع إنستجرام وقناتها على اليوتيوب ، ان لاعب كمال الاجسام الألماني Jo Lindner ، البالغ من العمر 30 عامًا فقط، توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية.



وقالت: “كنت معه بالغرفة حيث وضع قلادة في رقبتي بعد أن صنعها لي.. وكنا مستلقين للتو.. في انتظار موعد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الساعة 16.00، كان جو بين ذراعي .. ثم حدث امر وفاته بسرعة كبيرة”.

واوضحت "قبل ثلاثة أيام من وفاته، ظل يقول إنه يعاني من ألم في رقبته .. لم ندرك ذلك حقًا .. إلا بعد فوات الأوان".

وشكل خبر وفاة ليندنر المفاجئة صدمة للجماهير، رغم أن آخر منشور للاعب كمال الاجسام الشهير عبر الانستجرام ألمح فيه إلى انه يعاني من بعض المشكلات الصحية الموجودة مسبقًا.

وكان ليندنر نشر هذا المنشور قبل يومين فقط من إعلان أصدقائه وعائلته عن وفاته ، وجاء فيه: "فقدت مكاسبي لأنني توقفت عن كل شيء لمدة عام ولكني لم أتمكن بعد ذلك من استعادة مستويات [التستوستيرون] الخاصة بي ، لذا عدت إلى trt [ العلاج باستبدال التستوستيرون].