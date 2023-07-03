بتهمة التجسس على أسرار الدولة..هذا ما فعلته السفيرة الأمريكية بروسيا مع معتقل

وول ستريت جورنال تعلن عن لقاء خاطف

التقت السفيرة الأمريكية في روسيا بالمراسل الصحفي الأمريكي المسجون في روسيا، إيفان جيرشكوفيتش، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال التي يعمل بها.

وقالت وول ستريت جورنال إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها منح جيرشكوفيتش حق التواصل القنصلي إلى السفيرة لين تريسي منذ اعتقاله في مارس الماضي.

أكدت جيني بالمر ، المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو ، لشبكة CNN أن الاجتماع قد تم.

في الشهر الماضي ، أيدت محكمة روسية تمديد حبسه في سجن بموسكو حتى نهاية أغسطس على الأقل.

في سياق إضافي، ادعى جهاز الأمن الروسي الرئيسي، FSB ، أن جيرشكوفيتش ، وهو صحفي للصحيفة في موسكو ، كان يحاول الحصول على أسرار الدولة.

وكان اعتقاله في مارس، أول اعتقال لصحفي أمريكي في روسيا بسبب مزاعم بالتجسس منذ الحرب الباردة ، مما أثار قلق مسؤولي البيت الأبيض وزاد من توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن.

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا جيرشكوفيتش على أنه محتجز ظلما في روسيا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن صريحًا أيضًا بشأن اعتقال جيرشكوفيتش ، وحث روسيا على "السماح له بالرحيل".