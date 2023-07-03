مفاجأة لا يعرفها الكثير.. كيف تحصل على قرض بنكي بدون ضمانات؟

كيف تحصل على قرض بنكي بدون ضمانات؟ يتساءل الكثير من عملاء البنوك والمتابعين عن كيفية الحصول على قرض بدون ضمانات، حيث لا يمتلك البعض ضمانات للحصول على القرض.

ويعرض البنك الأهلي ومصر برنامج القرض الشخصي، المعروف باسم "القرض النقدي"، الذي يتيح للعملاء الحصول على قرض نقدي بدون الحاجة لتقديم ضمانة لإثبات الدخل الشهري لسداد القسط الشهري.

طريقة الحصول على قرض بدون ضمان

يتم الحصول على قرض من البنكين السابقين بضمان أوعية الادخار، مثل الشهادات والودائع، حيث يتم تحويل مدخرات العميل في البنك إلى مكان الضمانة.

وتتوفر هذه القروض في بنوك مختلفة، وتتم الموافقة عليها بسرعة، بشرط توقيع العميل على موافقة بحظر البنك قيمة الشهادة حتى انتهاء آخر قسط من القرض.

وخلال فترة القرض، يحصل العميل على عائد الشهادة بشكل منتظم، مع التزامه بسداد قسط وفوائد القرض في ميعادها شهريًا، ويتم تحديد القسط الشهري بناءً على قيمة القرض وفترة سداده.

كما يتم احتساب الحد الأقصى للقرض بناءً على قيمة أوعية الادخار للعميل، ولا تتجاوز قيمته 90% من إجمالي قيمة مدخراته.

ويعد القرض الشخصي من بين أكثر برامج القروض طلبًا في البنوك، نظرًا لسهولة الحصول عليه ونسبة الفائدة المنخفضة المقدمة عليه مقارنة بالقروض الأخرى، مثل قروض السيارات والسلع المعمرة.

شهادات بنك مصر والأهلي

يقدم البنك الأهلى، الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

هذا بالإضافة إلى الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

فيما يقدم بنك مصر شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

وشهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.