عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين 26-6-2023

صدى البلد

 

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 26 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الإثنين الموافق 26-6-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 25 يونيو| تفاصيل

أسعار العملات العربية في مصر .. هبوط الدينار الكويتي واستقرار الريال والدرهم

العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

 

اليورو شراء 33.5021 جنيه، والبيع 33.6543 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.0833 جنيه، والبيع 39.2998 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 23.3237 جنيه، والبيع 23.4529 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4981 جنيه، والبيع 4.5201 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.8396 جنيه، والبيع 2.8554 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.8621 جنيه، والبيع 2.8838 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.2695 جنيه، والبيع 34.4616 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.3973 جنيه، والبيع 21.5373 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.5133 جنيه، والبيع 20.651 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين  26 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الإثنين 26-6-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.4277 جنيه و 100.3578 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4692  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.


 

أسعار العملات اسعار صرف العملات أسعار صرف العملات الأجنبية أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية البنك الأهلى المصرى الجنيه الاسترليني الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

من وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

100 ألف جنيه للمخالفين.. إجراءات جديدة لتحديد المناطق المتميزة بـ قانون البناء

بشرى للمواطنين يوم 30 يونيو بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية

جبالى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى 2023 .. الحبس 5 سنوات عقوبة غش اللحوم

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2023|معلم ينشر الإجابات الصحيحة ويؤكد سهولة الأسئلة

في 27 محافظة | معلومات تهمك عن مبادرة 100 يوم صحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ