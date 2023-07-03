أحمد موسى: 3 يوليو يوم الخلاص.. والقوات المسلحة انحازت للشعب| فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ شمال سيناء، على إهدائه «أغنية تحيا مصر» التي توضح حجم التطور الكبير الذي شهدته الدولة المصرية إلى برنامج «على مسئوليتي».

واستهل الإعلامي أحمد موسى، بداية برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، بإذاعة بيان 3 يوليو الذي ألقاه الفريق عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، بالتزامن مع ثورة 30 يونيو 2013، والتي انحازت فيها القوات المسلحة للمطالب الشعب.

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن 3 يوليو يوم الخلاص والقرار الذي هز العالم، وهذا اليوم لا يمكن لأي مواطن أن ينساه، مضيفا « هذا القرار جاء من أجل الوطن ضد الجماعة الخائنة، وبناء على مطالب الشعب».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن القوات المسلحة أخذت قرارها بناء على رغبة الشعب الذي نزل كل الميادين، حيث نزل 33 مليون في مختلف الميادين، ولم يكن لها أن تأخذ القرار من نفسها، دون وجود هذه الملايين في الشوارع والميادين.

ولفت أحمد موسى، إلى أن هناك استهداف للقوات المسلحة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب انحيازها للشعب، موضحًا أن كل جندي مقاتل بالقوات المسلحة، سيتم استهدافه من خلال الشائعات.

وأشار موسى، إلى أن المواطنين لهم دور كبير في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية والشائعات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة هي حصن الوطن، معلقا «يريدون بث الشائعات والتشكيك بين الشعب والقوات المسلحة».



وأكمل: في مايو 2011، كان في سيناء 2500 عنصر إرهابي، تمثل 5 جماعات إرهابية، وارتفع هذا الرقم في 2013، إلى أكثر من 12 ألف عنصر إرهابي يمثلون أكثر من 13 جماعة إرهابية، وهذا المجموعات تم زرعها من قبل الإخوان، لأنهم يرغبون أن تكون سيناء مركز الإرهاب الرئيسي في العالم، ولكن مع جهود القوات المسلحة تم القضاء على جميع العناصر الإرهابية، وأصبحت مصر آمنة الآن.