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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا يمكن نسيانه.. أحمد موسى عن بيان 3 يوليو: يوم إنقاذ الوطن|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على ذكرى بيان 3 يوليو 2013، قائلا "3 يوليو يوم القرار ويوم الإنقاذ".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "في هذا التوقيت كنا منتظرين القرار الذي هز العالم"، لافتا: "يوم 3 يوليو لا يمكن نسيانه، لأنه تم اتخاذ قرار لإنقاذ وطن وشعب من جماعة خائنة".

وتابع "القرار كان قرار الشعب والقوات المسلحة"، موضحا: "القوات المسلحة لم تتخذ هذا القرار إلا بناءً على رغبة وطلب وأمر من شعب مصر العظيم". 

وأكد “طول الوقت سيكون هناك استهداف للجيش المصري من قبل جماعة الإخوان الإرهابية لأنه انحاز للشعب”.

 المصري".

وأوضح: "بيان 3 يوليو 2013 انحاز للشعب المصري الذي نزل الميادين ضد جماعة الإخوان الإرهابية"، مشيرا: "الجماعة الإرهابية استهدفت ومازالت تستهدف القوات المسلحة".

وأكد: "لابد من مواجهة الشائعات والكتائب الإلكترونية التي تستهدف الجيش المصري"، مختتما "القوات المسلحة ستظل حصن الوطن".

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