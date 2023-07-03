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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتدرب دون راحة إستعداداً للإسماعيلي بالدوري

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.

وقاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة لحراس الفريق، فيما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، ضمن فقرات برنامج الأحمال الذي يؤديه الجميع في ظل تلاحم المباريات بالفترة الجارية.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات في الجيم للتخلص من الإجهاد، بينما قاد كولر تدريبات خططية وفنية لبقية اللاعبين بالملعب في إطار التحضير للمباراة القادمة.

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاسماعيلي ملعب مختار التتش بالجزيرة بطولة الدوري الممتاز مارسيل كولر

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