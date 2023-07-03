خناقة شوارع.. فنانة لبنانية تهاجم فتاة لهذا السبب

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية ماغى بو غصن أثناء مشاجرتها مع فتاة فى شوارع لبنان.



وظهر فى الفيديو ماغي وهي تتشاجر مع الفتاة بسبب تعامل الأخيرة مع ابنها بأسلوب عنيف، وهو ما جعل ماغي تدخل سريعا لدرجة المشاجرة وابتعاد الطفل عن والدته.



وتسبب الفيديو فى حالة من الدعم الكامل للفنانة ماغي بوغصن على موقفها تجاه الطفل، والذى كان يحاول أن يستنجد بالمارة بسبب تصرفات والدته.



أخر أعمال ماغي بوغصن



وعرض مؤخرا للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن الجزء الثالث من مسلسل للموت عبر إحدى المنصات الإلكترونية وحقق المسلسل نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.





كواليس مسلسل للموت 3

ونشر برنامج et بالعربي مقطع فيديو من كواليس التصوير، ويرصد احتفال الفنانين بانتهاء التصوير في تونس، وذلك بحضور ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وغريتا عون والمخرج فيليب أسمر.

أبطال مسلسل للموت 3

يضم مسلسل للموت 3 العديد من الفنانين اللبنانيين والسوريين، منهم: ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، دوجا حجازي، منير شليطا، ورد الخال، محمد عقيل، محمد الأحمد، مهيار خضور، يامن الحجلي، فايز قزق، ريان حركة، والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار نيفين جابر، وتحت قيادة المخرج فيليب أسمر.

عانت سحر وريم -ماغي بو غصن ودانييلا رحمة- في الماضي بسبب حياة الفقر والظلم واتفقتا على سرق أموال الرجال الأغنياء بعد أن شبتا سويا داخل أحد الملاجئ، وذلك بعد زواج ريم من هادي -محمد الأحمد-، تنشأ علاقة غير شرعية بينه وبين سحر وتتوالى الأحداث وتنقلب رأسًا على عقب.

تشارك ماغي بو غصن في مسلسل لبناني جديد من بطولتها، ويحمل اسم عربة بيروت، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ وسيناريو وحوار مازن طه ونور شيشكلي.