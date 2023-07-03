عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خناقة شوارع.. فنانة لبنانية تهاجم فتاة لهذا السبب

ماغي بوغصن
ماغي بوغصن

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية ماغى بو غصن أثناء مشاجرتها مع فتاة فى شوارع لبنان.

وظهر فى الفيديو ماغي وهي تتشاجر مع الفتاة بسبب تعامل الأخيرة مع ابنها بأسلوب عنيف، وهو ما جعل ماغي تدخل سريعا لدرجة المشاجرة وابتعاد الطفل عن والدته.

وتسبب الفيديو فى حالة من الدعم الكامل للفنانة ماغي بوغصن  على موقفها تجاه الطفل، والذى كان يحاول أن يستنجد بالمارة بسبب تصرفات والدته.

أخر أعمال ماغي بوغصن

وعرض مؤخرا للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن الجزء الثالث من مسلسل للموت عبر إحدى المنصات الإلكترونية وحقق المسلسل نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

 

كواليس مسلسل للموت 3

ونشر برنامج et بالعربي مقطع فيديو من كواليس التصوير، ويرصد احتفال الفنانين بانتهاء التصوير في تونس، وذلك بحضور ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وغريتا عون والمخرج فيليب أسمر.

 

أبطال مسلسل للموت 3

يضم مسلسل للموت 3 العديد من الفنانين اللبنانيين والسوريين، منهم: ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، دوجا حجازي، منير شليطا، ورد الخال، محمد عقيل، محمد الأحمد، مهيار خضور، يامن الحجلي، فايز قزق، ريان حركة، والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار نيفين جابر، وتحت قيادة المخرج فيليب أسمر.

 

عانت سحر وريم -ماغي بو غصن ودانييلا رحمة- في الماضي بسبب حياة الفقر والظلم واتفقتا على سرق أموال الرجال الأغنياء بعد أن شبتا سويا داخل أحد الملاجئ، وذلك بعد زواج ريم من هادي -محمد الأحمد-، تنشأ علاقة غير شرعية بينه وبين سحر وتتوالى الأحداث وتنقلب رأسًا على عقب.

تشارك ماغي بو غصن في مسلسل لبناني جديد من بطولتها، ويحمل اسم عربة بيروت، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ وسيناريو وحوار مازن طه ونور شيشكلي.

 

اللبنانية ماغي بو غصن ماغي بو غصن خناقة ماغى بو غصن مشاجرة ماغى بو غصن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

موضوعات متعلقة

وائل كفوري يحيى حفلا غنائيا فى قطر الأربعاء المقبل

مش غلطته.. وزارة الثقافة التونسية تبريء أحمد سعد في أزمة حفله ببنزرت

رزان مغربي تكشف مرورها بأزمة صحية في الساحل الشمالي

إجازة حلوة بالمستشفى.. عمرو وهبة يكشف طبيعة إصابته في قدمه

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

خلال العيد.. روبي تتألق في حفل غنائي جماهيري بمارينا دلتا | صور

نشرة الفن.. تشييع جثمان بطل مسلسل الاختيار ظهر اليوم.. ورحيل حفيد روبرت دي نيرو بشكل مفاجيء

ترشيحاتنا

السعودية.. الأمم المتحدة تشيد بنجاح موسم الحج

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3-7-2023

أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر 2023 .. وصلت كام ؟

ممرات دولية تنموية.. كيف تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات؟

بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي .. إجلاء المئات من سكان جنين لأماكن آمنة

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ