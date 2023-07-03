مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا الراعي الأول للإرهاب الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن إسرائيل تشن حربا على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أمريكا تتحمل مسئولية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية،: "أمريكا هي الراعي الأول للإرهاب الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، وشدد: "لابد من مواجهة في الميدان مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "نتنياهو إنسان حاقد ومجرم، ويهرب من أزماته الداخلية بالعدوان على الشعب الفلسطيني، موضحا: "أمريكا تسير خلف نتنياهو في مشروعة الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، وردود الأفعال الدولية على العدوان الإسرائيلي على فلسطين باهتة".