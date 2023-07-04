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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش إقامة سوق للسيارات لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة

صدى البلد

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الجهود الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي تشمل النهوض بــ 6 قطاعات اقتصادية، حيث قام المحافظ "اليوم" بزيارة تفقدية لقطعة أرض  بمنطقة بياض العرب الصناعية

وجه المحافظ بوضع تصور لإمكانية إتاحة جزء من الأرض لإقامة سوق لبيع السيارات على غرار الأسواق بالقاهرة ، ويشمل إقامة منافذ متحركة لتسهيل خدمات المرور أو الشهر العقاري وغيرها، وذلك سيدعم المشروع كما هو حال في أسواق بيع السيارات المستعملة

وناقش المحافظ مقترحات  تعظيم الاستفادة من موقع قطعة الأرض ، والتي تتميز بقربها من المنطقة الصناعية ومن الطريق الرئيسي ومحور عدلي منصور مما يجعلها تتصف بخصائص استراتيجية مهمة من أهمها :  الموقع الجغرافى والخدمات القريبة منها  ، مؤكدا على ضرورة أن يتضمن التصور المطلوب توضيح طبيعة المنطقة الجغرافية وشبكة الطرق المؤدية إليها وعوامل ونقاط القوة بالموقع ومميزاته النسبية، بجانب وضع الحلول وتلافى الملاحظات التي قد تعوق استثمار المنطقة

محافظ بني سويف يتابع مع وفد وزارة الصحة المشروعات الجاري تنفيذها

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وفى ختام جولته كلف المحافظ المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل بإعداد التصور وعرضه على سيادته "خلال أسبوع" والتنسيق مع التخطيط العمراني والاستثمار ليكون المقترح متكاملاً من كافة النواحي والإجراءات ، والذي يهدف لتعظيم سلاسل القيمة المضافة من موارد المحافظة وتعظيم موارد الدولة.

رافق المحافظ خلال جولته : المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، الأستاذ هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، الأستاذ محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب والمهندس رامى رجب مدير التخطيط العمرانى،والأستاذة سلمى فتحى مديرة مكتب خدمة المستثمرين، وعدد من مسؤولي المنطقة الصناعية وأملاك الدولة.

 

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