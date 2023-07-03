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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السلع التموينية بعد زيادة الدعم يوليو 2023

صدى البلد

تستمر منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف المقررات التموينية لـ شهر يوليو 2023، على الرغم من استمرار إجازة عيد الأضحى 2023.

أكد وزير التموين ‏والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى.

ويترقب أصحاب البطاقات التموينية أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر يوليو المقبل للبدء في الحصول على السكر التمويني والأرز التمويني والزيت التمويني بأسعار مخفضة.

أقرت الحكومة زيادة جديدة إلى مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي المقبل 2023\2024 تصل إلى 42% مقارنة بمخصصات دعم السلع التموينية العام المالي الجاري.

وسجلت مخصصات دعم التموين في الموازنة الجديدة المقررة يوليو مقبل بنحو 127.7 مليار جنيه مقارنة بـ 90 مليار جنيه العام المالي الجاري.

وارتفعت المخصصات الموجهة للدعم فى الموازنة الجديدة 2023\2024 إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ 331.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2022/2023، بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%، وقد حظت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة فى الدعم بالموازنة الجديدة، فى مقدمتها الهيئة العامة للسلع التموينية، وفق بيان وزارة المالية.

أسعار السلع التموينية بعد زيادة الدعم
أسعار السلع التموينية الجديدة

سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت .. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.

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