مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء، الرابع من شهر يوليو 2023، الموافق 16 من شهر ذي الحجة 1444 هجرية، في القاهرة وعدد من محافظات مصر.

ويهتم كثيرون بالبحث عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر إضافة إلى موعد أذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي الذي ينتهي في آخر شهر أكتوبر المقبل.

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر كالآتي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:13 صباحاً

أذان الظهر 12:59 صباحا

أذان العصر 4:35 مساء

أذان المغرب 8:00 مساء

أذان العشاء 9:33 مساء

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:14 صباحا

موعد أذان الظهر 12:05 صباحا

موعد أذان العصر 4:43 مساء

موعد أذان المغرب 8:08 مساء

موعد أذان العشاء 8:43 مساء

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:26 صباحا

موعد أذان الظهر 1:01 صباحا

موعد أذان العصر 4:30 مساء

موعد أذان المغرب 7:56 مساءً

موعد أذان العشاء 9:24 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:10 صباحا

موعد أذان الظهر 12:47 صباحا

موعد أذان العصر 4:17 مساء

موعد أذان المغرب 7:43 مساء

موعد أذان العشاء 9:12 مساء

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:07 صباحا

موعد أذان الظهر 12:55 صباحا

موعد أذان العصر 4:32 مساء

موعد أذان المغرب 7:57 مساء

موعد أذن العشاء 9:31 مساء

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 صباحا

موعد أذان الظهر 1:29 صباحا

موعد أذان العصر 4:49 مساء

موعد أذان المغرب 8:16 مساء

موعد أذان العشاء 9:41 مساء

مواقيت الصلاة في طنطــا

وقت صلاة الفجر 4:11 صباحا

موعد أذان الظهر 1:00 مساء

موعد أذان العصر 1:0 مساء

موعد أذان المغرب 8:3 مساء

موعد أذان العشاء 9:37 مساء