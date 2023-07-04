الناطق باسم حركة فتح: الاحتلال يشبع نزواته بجرائمه في جنين

قال حسين حمايل، الناطق باسم حركة فتح، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في جنين، هو لإشباع نزواتهم وتعطشهم للدماء، مؤكدًا أن كل ما صدر عن وزير خارجية دولة الاحتلال، ما هو إلا كذب.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في جنين هو قصف المدنيين والنساء والأطفال والمساجد، مشيرًا إلى أن الشهداء الذين لقوا حتفهم اليوم في أعمار 17 عامًا.

وأشار “حمايل” إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف، وعلى المستشفيات، وتدمر البنية التحتية بالجرافات العسكرية، وتستهدف محطات المياه والكهرباء، وتطلق الصواريخ على كل ما له علاقة بالشعب الفلسطيني.