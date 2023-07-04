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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناطق باسم حركة فتح: الاحتلال يشبع نزواته بجرائمه في جنين

صدى البلد

قال حسين حمايل، الناطق باسم حركة فتح، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في جنين، هو لإشباع نزواتهم وتعطشهم للدماء، مؤكدًا أن كل ما صدر عن وزير خارجية دولة الاحتلال، ما هو إلا كذب. 

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في جنين هو قصف المدنيين والنساء والأطفال والمساجد، مشيرًا إلى أن الشهداء الذين لقوا حتفهم اليوم في أعمار 17 عامًا.

وأشار “حمايل” إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف، وعلى المستشفيات، وتدمر البنية التحتية بالجرافات العسكرية، وتستهدف محطات المياه والكهرباء، وتطلق الصواريخ على كل ما له علاقة بالشعب الفلسطيني.

احتلال الاسرائيلي إطلاق الصواريخ الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية النساء والأطفال

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